Prințesa Eugenie, nepoata Reginei Elisabeta, se lanseaza in lumea podcasturilor. Membra Familiei Regale va prezenta o emisiune pentru organizația sa caritabila destinata combaterii traficului de persoane. Tanara are 33 de ani și este co-fondatoare, alaturi de prietena sa apropiata Julia de Boinville, a fundatiei The Anti-Slavery Collective. Aceasta a publicat, recent, o imagine, in care cele doua amice inregistreaza impreuna un episod al podcastului din resedinta sa, Frogmore Cottage. „Printesa Eugenie&Jules dezvaluie ca inregistreaza un podcast pentru The Anti-slavery Collective @TASC_org, o…