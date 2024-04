Stiri pe aceeasi tema

- Se incinge scandalul in jurul dosarului deschis pe numele lui Clotilde Armand. Florin Manole, președintele PSD al sectorului 1 dezvaluie neregulile facute de Clotilde Armand in primarie! In loc sa se ocupe de problemele reale ale sectorului, printre care și cele legate de școli, primarița cheltuie bugetul…

- Pe pagina sa de Facebook, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a prezentat in exclusvitate un mail care prezinta o discuție din 2016, intre Dacian Cioloș și Anca Dragu (prim-ministru și ministru al Finanțelor la vremea respectiva - N.R.) in care primul atragea atenția asupra poziției…

- Clotilde Armand lovește din nou: a anunțat ca Primaria Sectorului 1 va fi inchisa. Nici macar Registratura nu va mai funcționa. Și, evident, nici serviciile publice . Iar anunțul, ghici unde e? Da, pe Facebook , ca așa e la primarii serioși. Ca sub bagheta plinei de farmec de Sena al primariței Clotilde…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost acuzata ca folosește Poliția Locala pentru a-și urmari adversarii politici. Totul reiese dintr-o conversație purtata de doi angajați ai Primariei Sectorului 1, relateaza gandul.ro Intr-o postare pe Contul sau de X ea catalogheaza informațiile ca fiind…

- Fostul ministru de interne susține ca a avut informații de la SPP ca fostul premier a luat pranzul in acel weekend cu președintele Klaus Iohannis. Declarațiile au fost facute intr-o ediției eveniment a emisiunii Culisele Statului Paralel.Replicile fostului demnitar vin dupa ce Grindeanu a declarat ca…

- Primaria Sectorului 5 a anunțat ca, incepand de maine, 6 februarie, directorii din cadrul instituției vor desfașura activitați pe teren in fiecare zi, incepand cu ora 15.00. Aceștia vor lucra in echipe de doi, acoperind cele 15 zone ale sectorului, cu scopul de a identifica și soluționa rapid eventualele…

- Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus, o acuza pe senatoarea Diana Șoșoaca, dar și pe susținatorii acesteia, de atacuril și jigniril la adresa ei și a jurnaliștilor Realitatea Plus, avertizand ca va depune plangeri la Poliție. „Am luat aceasta decizie…

- Realitatea Plus incepe anul 2024 cu o amenda de la CNA. Decizia vizeaza mai multe editii ale emisiunii Culisele Statului Paralel. Potrivit CNA, au fost atacati, fara dovezi, Adrian Tomsa, patronul Clever Media, omul de afaceri Zoltan Teszari si Orlando Nicoara, si el actionar la televiziunile detinute…