- In cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea Plus, a fost prezentata o inregistrare ce il surprinde pe primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ar fi extercitat presiuni asupra unor angajați ai instituției pentru a semna contracte considerate ilegale.

- Intr-o dezvaluire șocanta, jurnalista Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus a prezentat inregistrari explozive cu primarița Sectorului 1, Clotilde Armand, aruncand lumina asupra unor presupuse ilegalitați și presiuni masive asupra angajaților. Inregistrarile, difuzate in cadrul emisiunii „Culisele…

- In inregistrarea audio in care pare sa fie vocea lui Cristian Diaconescu, cel care-și revendica șefia PMP, acesta ii ironizeaza pe membrii PMP care ar fi tentați sa migreze spre PSD sau AUR: "Va garantez ca cel puțin la ușa clanței (?!) veți putea sa va agațați, CA MAI MULT NU VEȚI PUTEA!" DIACONESCU:…

- Coaliția intenționeaza sa il arunce in lupta electorala pentru Primaria Capitalei pe Daniel Baluța, actualul primar al Sectorului 4, iar Sebastian Burduja va fi candidatul comun al Coaliției impotriva lui Clotilde Armand la Sectorul 1, a sustinut Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele…

- „Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio și Il Locale au ridicat construcții fara autorizație pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Poliția Locala a Municipiului București, singura instituție care are competența sa faca astfel de verificari in zonele…

- "Cunoscandu-l pe Marcel Ciolacu, am decis sa ma prezint la ușa Palatului Victoria, la fel ca protestatarii. I-am cerut sa avem o discuție și am avut-o. A fost o discuție barbateasca, asta chiar daca sunt femeie. AM STAT DE VORBA MAI MULT DE O ORA CU GRINDEANU Așa cum a spus și Sorin Roșca Stanescu,…

