Calea Victoriei redevine pietonală începând din acest weekend Din 6 aprilie, ia startul cea de-a patra ediție a evenimentului ”Strazi deschise București – Promenada urbana”, in cadrul careia, in fiecare weekend, mai multe artere ale Capitalei devin pietonale temporare. Printre acestea se numara și Calea Victoriei. Calea Victoriei redevine pietonala Incepand din weekend-ul 6-7 aprilie, bucureștenii se vor putea plimba din nou in voie pe Calea Victoriei, fara a mai fi deranjați de mașini. Traficul va fi inchis temporar in fiecare zi de sambata și duminica intre orele 10:00 și 22:00 pe segmentul Piața Victoriei – intersecția cu str. Gheorghe Manu, respectiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

