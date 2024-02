O legătură neașteptată între bacteriile din intestine și bolile oculare Un recent studiu evidențiaza o legatura neașteptata intre bacteriile din intestine, care iși fac drum spre retina, și bolile oculare, unele dintre ele foarte grave. Potrivit Nature , care preia rezultatele unei cercetari publicate in revista Cell, unele boli oculare ar putea fi cauzate parțial de bacteriile care ar veni din intestinul nostru și astfel și-ar face drum spre retina. Se știe ca mult timp unele boli oculare au fost considerate genetice. Martin Kriegel, cercetator la Universitatea din Munster (Germania), care nu a participat la acest studiu, a calificat rezultatele acestuia ”neașteptate”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a obținut o victorie de rasunet la alegerile primare din Carolina de Sud, in fața rivalei sale republicane, Nikki Haley . Situatia este cu atat mai umilitoare pentru Nikki Haley, 52 de ani, reprezentanta a aripii moderate a Partidului Republican, cu cat ea a fost guvernatoare a acestui…

- Jennifer Jacobs, jurnalista Bloomberg si corespondent la Casa Alba, dezvaluie intr-o postare pe rețeaua X ca Romania și-a anunțat in mod oficial aliații NATO de faptul ca il propune pe Klaus Iohannis pentru functia de secretar-general al Aliantei. „Romania i-a notificat pe ceilalti membri NATO ca intentioneaza…

- Ucraina se reorienteaza catre ruta dunareana pentru a-si exporta bunurile, ocolind blocajul de la granița cu Polonia, titreaza Bloomberg. Kievul vizeaza revenirea exporturilor la nivelul de dinainte de razboi. Oleksandr Kubrakov, ministrul ucrainean al infrastructurii, a subliniat angajamentul țarii…

- Schimbare importanta a legislației in Marea Britanie, unde furtul animalelor va fi considerat in scurt timp rapire și va fi incadrat ca fapta penala pedepsita cu inchisoarea. Un astfel de proiect de lege se afla in dezbatere la Londra. Potrivit legislatiei in vigoare, animalele de companie sunt considerate…

- In incercarea de a pune capat spalarii de bani, Uniunea Europeana vrea sa introduca o noua masura. Un acord semnat intre Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene prevede interzicerea plaților in numerar de peste 10.000 de euro. Prin intermediul acestei masuri , UE vrea sa apropie…

- Rujeola este mai periculoasa decat se crede. Virusul rujeolic se poate infiltra in creierul copiilor și poate provoca decesul, avertizeaza cercetatorii in The Sun. Rujeola , o boala extrem de contagioasa, se manifesta prin febra, scurgeri nazale, tuse, ochi roșii, dureri in gat, erupție cutanata specifica.…

- Potrivit sodajului OpinionWay, realizat pentru Economie matin, 54% dintre francezii cu varste intre 18 și 24 de ani sunt determinați sa paraseasca Franța, transmite Le Journal du Dimanche. Climatul politic și economic actual face ca mulți cetațeni sa-și doreasca sa emigreze. La nivel național, 69%…

- Targul de Craciun din Craiova se claseaza anul acesta pe locul al doilea in topul celor mai frumoase destinații de sarbatori din Europa. Craiova a obținut locul doi in competiția organizata anual de European Best Destinations, site turistic partener oficial al Comisiei Europene. Un numar de 600.000…