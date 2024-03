Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca, pana in 2035, doi din cinci copii vor fi supraponderali sau obezi. In Romania, aproape 40% dintre copii au probleme cu greutatea. In contextul Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Obezitații, marcata anual pe 4 martie, a fost lansata Campania „Controleaza…

- Un recent studiu evidențiaza o legatura neașteptata intre bacteriile din intestine, care iși fac drum spre retina, și bolile oculare, unele dintre ele foarte grave. Potrivit Nature , care preia rezultatele unei cercetari publicate in revista Cell, unele boli oculare ar putea fi cauzate parțial de bacteriile…

- Aprobarea vine dupa votul statelor membre ale Uniunii Europene pentru aprobarea textului final al Actului AI al UE. Legislatorii Uniunii Europene din Parlamentul European au aprobat acordul preliminar privind reglementarile inovatoare pentru inteligența artificiala (AI) pe 13 februarie. Aceasta creeaza…

- In anul curent, alegatorii din 77 de țari ale lumii se vor ciocni cu dezinformarea prin utilizarea inteligenței artificiale, scrie Asas Media. Instrumentele IA stau la dispoziția oricui, ele permit crearea unui conținut fals, a vocilor false, a imaginilor și video-urilor false, și manipularea comportamentului…

- In Romania, 3.746 de cazuri au fost confirmate cu rujeola in luna ianuarie a acestui an, din care aproape 400 de cazuri numai in ultima saptamana. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat o noua avertizare privind „creșterea alarmanta” a numarului de cazuri de rujeola in Europa. Aproximativ…

- Inteligența artificiala a fost unul din cele mai polemizate subiecte anul trecut, și ramane a fi o tema de maxim interes in 2024. Capacitatea sa de a simula inteligența umana ii fascineaza pe unii și ii ingrijoreaza pe alții. Oamenii iși pun din ce in ce mai multe intrebari despre ce va aduce aceasta…

- Primul restaurant complet autonom din lume, gestionat și deservit de inteligența artificiala, a fost deschis in California de Sud (SUA) Aceasta experiența inovatoare culinara est realizata de roboți care gatesc burgeri și cartofi prajiți, oaspeții putand urmari intregul proces de pregatire a mesei