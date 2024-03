Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul din Madrid solicita patru ani si noua luni de inchisoare pentru antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, acuzat ca ar fi fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro, in anii fiscali 2014 si 2015, informeaza EFE, potrivit Agerpres Dupa cum a anuntat miercuri Ministerul…

- Procesul fotbalistul brazilian Dani Alves, acuzat ca in decembrie 2022 ar fi violat o tanara intr-o discoteca spaniola, a inceput astazi, 5 februarie, la Barcelona. Parchetul spaniol cere noua ani de inchisoare impotriva lui Alves, precum si plata unei despagubiri de 150.000 de euro catre victima sa,…

- Parchetul rus a cerut joi aproape cinci ani de inchisoare pentru „extremism” impotriva lui Igor Ghirkin, un nationalist fervent devenit un critic direct la adresa Kremlinului si a strategiei sale militare din Ucraina.

- Fostul consilier al Papei Francisc, cardinalul Angelo Becciu, a fost condamnat la cinci ani și jumatate de inchisoare. Acesta este acuzat ca a savarșit infracțiuni financiare, in special deturnare de fonduri. Cardinalul Angelo Becciu, in varsta de 75 de ani, este demnitarul Bisericii Catolice cu rangul…

- Cand vine vorba de a introduce obiecte interzise in penitenciare, inventivitatea deținuților și a rudelor acestora nu are limite. Mama unui deținut inchis la Penitenciarul Aiud a incercat introducerea in inchisoare a unui mini telefon cu ajutorul unei ciocolate. La Penitenciarul din Aiud, o femeie,…