Scene incredibile la o grădină zoologică din China: Vizitatorii păcăliți cu oameni costumați în loc de urși / Foto-Video Scene incredibile la o gradina zoologica din China: Vizitatorii pacaliți cu oameni costumați in loc de urși / Foto-Video O gradina zoologica din China este acuzata ca folosește oameni costumați in loc de urși. Reprezentanții parcului zoo au respins acuzațiile, potrivit Sky News, anunța Mediafax. CITESTE SI Pierderea mirosului poate fi un semn timpuriu pentru o maladie extrem de grava 02:00 239 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 1 august - Se dau lupte grele in nord-estul Ucrainei: fortele Kievului iși mentin liniile si obtin castiguri in unele zone 01:01 816 Se anunța tensiune la cote maxime:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SImirosului poate fi un semn timpuriu pentru o maladie extrem de grava 02:00 239 live LIVE TEXTin, 1 august - Se dau lupte grele in nord-estul: forteleiși mentin liniile si obtin castiguri in unele zone 01:01 816 Se anunța tensiune la cote maxime:…

Stiri pe aceeasi tema

- Telescopul Spațial James Webb aduce noi raspunsuri despre inceputurile Universului, dar starnește și intrebari fascinante. O echipa de oameni de știința de la Agenția Spațiala Europeana (ESA) a studiat o fotografie recent publicata pe 26 iunie și au observat un lucru complet neașteptat, informeaza space.com.Imaginea…

- O gradina zoologica din estul Chinei a negat vehement acuzațiile potrivit carora a imbracat oameni in blana de urs soare pentru a-și atrage vizitatori. Speculațiile au aparut dupa ce un clip filmat in incinta parcului zoologic, care arata un urs stand nefiresc pe picioarele din spate, s-a viralizat…

- Coreea de Nord a condamnat decizia SUA de a oferi Kievului muniții cu dispersie, calificand-o drept un „act criminal” și a cerut retragerea imediata a acestui plan, informeaza Sky News . „Condamn cu fermitate decizia SUA de a oferi arme de distrugere in masa Ucrainei ca fiind un act criminal periculos,…

- Inca din primele ore ale dimineții, capitala Ucrainei a fost atacata cu rachete. Cel puțin trei persoane au fost ucise și patru au suferit rani. Printre victime se numara și doi copii. Intre timp, Casa Alba a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, de 300 de milioane de dolari

- Camerele de supraveghere au suprins momentul in care resturile unei rachete interceptate de apararea antiaeriana ucraineana s-au prabușit in traficul de pe o strada aglomerata din Kiev, lovind o mașina, relateaza Sky News.⚡️ The moment of the fall of the debris of the russian rocket in Kyiv was recorded…

- Greva generala din invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) la o sedinta a liderilor sindicali. CITESTE SI Deputatul-pacanele: Fost parlamentar francez a fost condamnat la inchisoare pentru ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și