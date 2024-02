Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 721. Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii.

- Orice „pauza” in apararea Ucrainei impotriva invaziei ruse nu va face decat sa ajute Moscova sa se reinarmeze si sa-i permita sa ”zdrobeasca” Ucraina, a avertizat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un turneu de doua zile in tarile baltice, la Tallinn, relateaza AFP, citat de news.ro .

- Razboiul violent al Rusiei impotriva Ucrainei a crescut semnificativ cererea globala de armament occidental, dar regimurile autoritare precum Rusia și China au reușit sa le depașeasca in ceea ce privește ritmul producției, a explicat Wall Street Journal intr-un amplu material.

- Crește numarul celor uciși la Kiev in atacul masiv cu rachete de vineri dimineața. "Inca doua cadavre au fost recuperate din ruine", a anunțat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, citat de Ukrainska Pravda. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca, potrivit celui mai recent bilant,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca industria de aparare a Ucrainei devine tot mai productiva si pregatita pentru un razboi modern, tehnologic, furnizand sute de mii de locuri de munca si avand potential pentru a deveni printre primele zece din lume.Zelenski a spus, in discursul…

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…

- Consortiul Kalasnikov, unul dintre principalii producatori de arme din lume, si-a crescut productia de armament cu 30% pentru a satisface nevoile armatei ruse in Ucraina, transmite EFE, potrivit Agerpres.In acest scop, Kalasnikov a lansat proiectul Konveiner in iulie 2022, care a presupus modernizarea…