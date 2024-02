Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat un nou val de drone kamikaze asupra Ucrainei. Cel puțin 45 de aparate de zbor au vizat Kiev și alte regiuni ale țarii. Armata ucraineana a transmis ca 40 dintre ele au fost distruse inainte sa iși atinga țintele. Atacul a venit la o zi dupa ce ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu,…

- Razboi in Ucraina, ziua 699. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Polonia ofera Ucrainei un nou pachet de aparare. Anunțul a fost facut in urma unei intalniri cu premierul polonez Donald Tusk, care a sosit in Ucraina intr-o vizita

- Sistemele rusești de aparare aeriana au distrus doua drone ale armatei ucrainene in regiunea Lisichansk din Republica Populara Lugansk (LPR) in decursul a 24 de ore, a declarat Leonid Sharov, ofițer superior al centrului de presa al centrului de presa al grupului Centru al Forțelor Armate Ruse

- Crește numarul celor uciși la Kiev in atacul masiv cu rachete de vineri dimineața. "Inca doua cadavre au fost recuperate din ruine", a anunțat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, citat de Ukrainska Pravda. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca, potrivit celui mai recent bilant,…

- Autoritațile militare ucrainene au anunțat joi ca Kievul a fost ținta unui amplu atac rus cu drone. Atacul respectiv a avut loc „in valuri” și s-a derulat aproape in tot cursul nopții de miercuri spre joi. 35 drone de tipul Shahed au fost lansate in direcția capitalei ucrainene, venind din localitatea…

- Ucraina anunta miercuri ca a fost tinta unui atac nocturn al Rusiei cu 48 de drone de tip Shahed de fabricatie iraniana, relateaza AFP.”In total, 48 de drone (de tip) Shahed 136/131 au fost lansate”, dintre care 41 au fost distruse de apararea antiaeriana, anunta pe Telegram Fortele Aeriene ucrainene,…

- Kievul a fost tinta unui important atac rus cu drone in noaptea de vineri spre sambata, cel mai important de la inceputul invaziei ruse in februarie 2022 potrivit Ucrainei, relateaza AFP, citat de presa romana.

- Rusia a lansat atacuri cu drone impotriva mai multor regiuni ucrainene, potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Autoritațile au avertizat populația cu privire la amenințari și a recomandat oamenilor sa ramana in adaposturi