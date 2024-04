Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt pregatite sa sanctioneze bancile si companiile chineze, precum si conducerea Beijingului, daca vor ajuta fortele armate ale Rusiei in invadarea Ucrainei, a declarat luni secretarul de Trezorerie al SUA, Janet Yellen. ”Suntem pregatiti sa actionam daca vedem incalcari semnificative,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca o „alianta a puterilor autoritare” actioneaza din ce in ce mai strans impotriva democratiilor occidentale si a avertizat ca lumea a devenit mai „imprevizibila”, informeaza EFE. Intr-un interviu acordat postului britanic BBC care va fi difuzat…

- Astfel, China a furnizat Rusiei imagini din satelit in scopuri militare, precum si microelectronica si echipamente pentru tancuri, potrivit unor persoane familiarizate cu aceasta chestiune. Sprijinul Chinei include, de asemenea, produse optice, propulsoare care sa fie folosite la rachete si o cooperare…

- Trimisul special al Chinei, Li Huei, a declarat ca razboiul din Ucraina ar putea escalada și mai mult. Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice, Li Huei, a declarat ca Rusia și Ucraina spera ca razboiul se poate incheia prin negocieri, in ciuda faptului ca parțile beligerante au viziuni…

- Evolutia ghetarilor, a padurilor si a solurilor din regiunea Cercului Arctic are o influenta foarte puternica asupra viitorului climatic al Pamantului, insa inghetarea cooperarii stiintifice cu Rusia dupa invadarea Ucrainei agraveaza o lipsa de date care era deja ingrijoratoare pentru activitatea climatologilor,…

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…

- Schimburile comerciale dintre China si Rusia au atins un nivel record in 2023, iar cele cu Statele Unite au scazut pentru prima data din 2019, potrivit cifrelor publicate vineri de Vama chineza, scrie agentia France Presse, conform Agerpres.Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii…

- Razboiul din Ucraina pare departe de a se incheia. Apare o predicție de ultim moment: in 2025, rușii ar putea cuceri Kievul, capitala Ucrainei, odata cu ceea ce ar putea fi intrarea in colaps a armatei ucrainene. Taierea ajutorului militar de catre Statele Unite pentru Ucraina ar avea consecințe „catastrofale”:…