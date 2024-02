Stiri pe aceeasi tema

- Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii, potrivit Reuters. Atacul s-a desfașurat in noaptea de marți spre miercuri și a vizat orașul…

- Trupele ruse au renunțat la atacurile in "valuri umane" asupra pozițiilor ucrainene din Avdiivka și au trecut la grupuri mai mici de asalt susținute de aviație, a spus Dmitro Riumșin, comandantul Brigazii 47 Macanizate a Ucrainei. Rusia nu mai are suficiente trupe in jurul acestui oraș aflat la numai…

- Crește numarul celor uciși la Kiev in atacul masiv cu rachete de vineri dimineața. "Inca doua cadavre au fost recuperate din ruine", a anunțat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, citat de Ukrainska Pravda. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca, potrivit celui mai recent bilant,…

- Unitați ale grupului de trupe Vostok au respins cinci atacuri ale brigadei de asalt aerian a Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția sud Donețk in zona Novomikhailovka, a transmis șeful centrului de presa al grupului, Alexander Gordeev

- Polițiștii de frontiera din Ucraina au reținut, marți, in apropierea graniței cu Republica Moldova, patru persoane, dintre care trei, erau imbracate in veșminte preoțești și s-au prezentat drept preoți, relateaza TV8.md. „Doi dintre aceștia au fost „imbracați” cu haine de un al treilea – un cleric activ…

- Razboi in Ucraina. Imagini extrem de dure din transeele din Ucraina. Brigada 47 Mecanizata, forta de elita a armatei ucrainene, a fost trimisa pe frontul din Donetk, la Avdiivka, cu scopul de a opri ofensiva rusilor in acea zona.

- Razboi in Ucraina, ziua 633. In raportul lor zilnic asupra evoluției pe campul de lupta, serviciile britanice de informații au evaluat ca in ultima saptamana, cele mai intense lupte terestre au avut loc in trei zone ale liniei de contact, fara ca vreuna d

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…