- In aceste zile in care, din cauza masurilor impuse de situatia de urgenta, s-au anulat concertele si manifestarile culturale, artistii se muta in online, potrivit Agerpres.Freestay anunta primul lor concert online, vineri "pe la opt seara", dupa cum spune Florin Ristei pe pagina de Facebook…

- MASURI… La fel ca in multe institutii publice, si activitatea Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui a fost reorganizata in contextul pandemiei de coronavirus. Programul de audiente al inspectorului scolar general si al inspectorului scolar general adjunct a fost suspendat pana la data de 20.03, cu…

- Trei dintre cele patru universitati timisorene si-au suspendat deja activitatea didactica desfasurata in salile de curs si seminarii, orientandu-se spre activitatea online. Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara a fost prima din oras care a anuntat suspendarea cursurilor pentru toti studentii…

- Consiliul de Administratia al Universitatii Bucuresti a votat miercuri, 11 martie, suspendarea activitatii didactice "fata in fata" si continuarea acesteia in sistem online, incepand de astazi, de la ora 14.0, pana pe 29 martie, cu posibilitatea prelungirii perioadei. Informatia a fost confirmata…

- Iata ca este nevoie, mai mult decat oricand, de intensificarea activitaților de predare- invațare in mediul online. Pentru a nu bloca activitațile didactice, in cazul in care se va hotari, la nivel național, suspendarea cursurilor in mediul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- BUCURIE PENTRU IUBITORII DE TEATRU: Finalul de saptamana aduce la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu o noua producție pentru publicul iubitor de teatru. Este vorba despre spectacolul cu piesa „American Buffalo”, de David Mamet, regia Eugen Gyemant, unul dintre textele care a revoluționat teatrul american…

- Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu. Pecete a vieții culturale a Sibiului. Dovada, retrospectiva anului 2019... Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu a continuat in anul 2019 seria spectacolelor montate de mari regizori romani și europeni, printr-un program ce și-a propus și a reușit sa realizeze pana…

- Pentru sfârșitul anului 2019, Primaria a pregatit momente artistice cu interpreți de muzica etno, dance și live band, care vor crea o atmosfera memorabila, oferind un spectacol energizant, pentru toate gusturile: - La ora 22:00, pe scena din Piața Unirii va începe concertul…