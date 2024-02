Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu ofera publicului o premiera deosebita cu prilejul zilei de 1 Martie, comedia „Scandal in culise” dupa Michael Frayn, regia Andrei și Andreea Grosu. Regizorii Andrei și Andreea Grosu ne ofera un spectacol incitant, care dezvaluie cu umor incisiv fragilitatea relațiilor interumane. Totul devine o catastrofa hilara, care sondeaza la vedere […] The post Comedia „Scandal in culise”, premiera pe scena TNRS Sibiu de 1 Martie first appeared on Suceava News Online .