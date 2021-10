Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din sistemul de asistenta sociala se vor testa pentru Covid-19 pe banii lor daca nu se vaccineaza și nu au contraindicatii de la medicul de familie sa faca acest lucru. Masura este inclusa intr-un proiect de lege al Guvernului, anuntat de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.…

- Guvernul a aprobat, joi, prin hotarare, noile masuri propuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in contextul pandemiei de COVID-19, stabilind, intre altele, ca persoanele vaccinate anti-COVID din localitatile unde rata de incidenta depaseste 6 la mia de locuitori se pot deplasa in afara…

- Guvernul discuta posibilitatea de a introduce certificatele Covid pentru ca restaurantele sa poata ramane deschise și cand o localitate trece de incidența de 3 cazuri la mia de locuitori, a anunțat ieri premierul Florin Cițu intr-un briefing de presa susținut la guvern. Decizia finala va aparține Comitetului…

- Decizia a fost luata in ședința de luni seara, prin modificarea Ordonanței de Guvern data pentru certificatul european Guvernul a adoptat, luni seara, o ordonanta care prevede ca certificatele digitale COVID-19 pot fi utilizate si pe teritoriul Romaniei pentru atestarea vaccinarii, testarii sau trecerii…

- Masura luata de conducerea Spitalului Judetean de Urgenta „dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe intra in vigoare incepand de luni, 23 august, și se aplica in cazul pacienților care sunt internați in secțiile de terapie intensiva COVID și non-COVID, potrivit Agerpres, care citeaza un comunicat de…

- Personalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) va fi suplimentat cu 1000 de posturi, potrivit unei Ordonanțe de Urgența care intra pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului. Masura este necesara recalcularii pensiilor din sistemul public, la casele de pensii fiind prea puțini angajați.…

- Decizie CNSU. Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile. Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu alte 30 de zile, a anuntat premierul Florin Citu. Masura a fost luata dupa o ședința de lucru cu CNSU, la sediul Guvernului. “Am aprobat prelungirea starii…

- Aceștia au fost inștiințați in urma cu peste o luna in legatura cu obligativitatea vaccinarii in randul cadrelor medicale și farmaciștilor, fiind chiar programați pentru imunizare.Pentru ca au refuzat sa se prezinte la vaccinare, au fost suspendați din funcție, potrivit ansa.it Autoritațile de sanatate…