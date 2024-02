Stiri pe aceeasi tema

- Razboi total intre Clotilde Armand si patronii teraselor de fite din Herastrau. Ultimatum de 72 de orePrimarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta, sambata, ca mai multe terase au fost ridicate fara autorizatie pe malul Lacului Herastrau, unele chiar pe domeniul public. Politia Locala a dat 72…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anuntat ca a fost finalizata reabilitarea termica a peste 100 de blocuri, in decursul a trei ani. Ea a adaugat ca din partea PNL si PSD au fost consilieri care au blocat in mai multe randuri, in ultimele luni, din motive politicianiste, Programul de reabilitare…

- Farmaciile vor putea elibera romanilor antibiotice fara prescripție medicala, dar numai doza considerata de urgența, pentru 72 de ore, iar pacientul va fi obligat sa semneze o declarație pe propria raspundere ca nu a mai luat acel antibiotic din alta farmacie. Masura a fost luata din cauza „riscurilor…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anunțat ca hotelul de pe Splaiul Independenței din București care a luat foc, marți dimineața, nu deținea autorizație de securitate la incendiu.

- Clotilde Armand, primarului Sectorului 1, susține ca terasele și restaurantele din zona lacului Herastrau nu sunt autorizate, iar o tragedie precum cea de la Ferma Dacilor se poate intampla oricand. Edilul anunța ca a sesizat Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Direcția Generala de Poliție Locala…

- Liderul USR Catalin Drula acuza ca premierul Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor Marcel Bolos „isi dau OUG de amnistie pentru falsificarea bugetului pe 2024”, el calificand situatia ca fiind „fara precedent” si afirmand ca prin OUG privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice,…

- Reprezentantii pompierilor militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta declara ca astazi, 27 noiembrie, la ora 8.00, la nivelul judetului Constanta, mai erau inzapezite un numar de trei autoturisme, in care se afla sase persoane. De asemenea, au fost deszapezite doua cisterne , patru…

- Germania ii avertizeaza pe israelieni: 'Exista o nevoie urgenta de a ameliora situatia umanitara a locuitorilor din Fasia Gaza'Exista "o nevoie urgenta de a ameliora situatia umanitara" in Fasia Gaza, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul…