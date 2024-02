Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a anunțat astazi ca mai multe restaurante și terase au fost construite ilegal pe malul Lacului Herastrau. Primarul Sectorului 1 a venit și cu dovezi in acest sens, spunand ca au fost depuse plangeri la Parchet. Situația este mai complicata decat se credea inițial, asta pentru ca patronii…

- Razboi total intre Clotilde Armand si patronii teraselor de fite din Herastrau. Ultimatum de 72 de orePrimarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta, sambata, ca mai multe terase au fost ridicate fara autorizatie pe malul Lacului Herastrau, unele chiar pe domeniul public. Politia Locala a dat 72…

- Patronii statiei GPL de la Crevedia, Ionut Daniel Doldurea si Cosmin Ionut Stinga vor sa-și reia activitatea la firma pe care o dețin impreuna. Ei au facut in instanța o cerere pentru a se putea deplasa zilnic la firma Flagas. Dupa ce, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost plasați in arest la domiciliu,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat miercuri, la Conferința de alegeri a PUSL Sector 5, ca, in cazul in care partidele aflate la guvernare nu-și anunța „rapid” candidatul pentru Primaria Capitalei, va intra el in cursa. „Daca nu puteți voi, POT EU! Daca orgoliile VOASTRE sunt…

- Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor”, a fost in centrul scandalului „Portbagajul”, la inceputul anului 2000, cand a zguduit din temelii tot Ministerul de Interne, fiind destituit chiar Șeful Poliției Capitalei. Cornel Dinicu, patronul de la „Ferma Dacilor” cunoscut in lumea interlopa din Capitala…

- Doi inspectorii de la Antifrauda București ar fi ajutat patronii unor firme sa iasa bine la controalele facute de Direcția Antifrauda Fiscala București, in schimbul unor sume de bani. Procurorii DNA ii acuza de luare de mita, fals in inscrisuri oficiale, trafic de influența. Procurorii anticorupție…

- Hala Laminor nu are autorizație de securitate la incendiu și nici instalații de alarmare sau stingere a focului funcționale. Algorithm Construcții S3, firma care o administreaza, a fost amendata cu 60.000 de lei. Doar in primul weekend al targului de Craciun, au fost acolo 200 de mii de oameni, potrivit…

- Ionuț Doldurea și Cosmin Stanga, cei doi doi patroni ai stației GPL din Crevedia (Dambovița), unde, in luna august, s-au produse exploziile soldate cu 6 morți și peste 50 de raniți, scapa de inchisoare. Cei doi vor fi plasați in arest la domiciliu. „Respinge – ca neintemeiata – propunerea de prelungire…