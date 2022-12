Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Parlamentului European Roberta Metsola a afirmat, dupa ce vicepresedinta Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta sub acuzatii de coruptie, ca PE este ferm impotriva coruptiei, va coopera cu autoritatile judiciare si va face tot ceea ce va putea pentru ca justitia sa isi urmeze cursul.…

- Vicepresedintele Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta vineri seara sub acuzatii de coruptie, alaturi de alte patru persoane. O tara din Golf, care ar fi Qatar, suspectata ca a oferit mari sume de bani si cadouri generoase pentru a influenta decizii politice si economice ale PE, transmite…

- Un invațator din Constanța a dat mita unor inspectori de la Inspectoratul Constanța nu mai puțin de 200 de euro, 100 de kilograme de varza, baloți de paie, un porc și mai mulți pești. Totul pentru ca soția sa sa obțina o nota de trecere la concursul de suplinitori. Potrivit Antena 3, cel care a […]…

- A fost scandal, marți, in Comisia de munca a Camerei Deputaților, in timpul discuțiilor legate de excluderea de la majorari a demnitarilor. Deputatul PSD Gabriel Zetea si liderul AUR George Simion au fost pas de bataie. PSD a propus ca majorarea sa se aplice doar in administratia publica locala, la…

- Parlamentul European a adoptat marți, directiva privind salariul minim in UE, care va obliga statele membre care au salariu minim pe economie, inclusiv Romania, sa „garanteze ca salariile minime pe care le stabilesc le permit lucratorilor un trai decent”, propunand și o formula de calcul legata de salariul…

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a anunțat adoptarea unei rezoluții europene privind taierile ilegale de paduri, spunand ca sunt foarte mulți „susținatori” care vor inființarea Procurorului Verde European, de la care „se așteapta sa traga la raspundere faptașii”. Parlamentul European a adoptat rezoluția…