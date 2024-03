Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Panișoara, candidatul Partidului Ecologist Roman, a depus o plangere penala impotriva medicului Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei. „Ca urmare a faptului ca mi-a parvenit Raportul Corpului de Control al Primului-Ministru privind Spitalul Universitar de Urgența despre…

- USR a anunțat, marți, ca depune plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, pe care il acuza ca platește din bani publici promovare in social media. „Alexandru Dimitriu, candidatul USR la Primaria Sectorului 5, a depus o plangere penala pentru delapidare și abuz in serviciu…

- Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Municipal Universitar din București, a fost prezentat oficial miercuri de liderii PSD și PNL București drept candidat la Primaria București. „Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana astazi nu am avut cariera politica, dar PSD si PNL…

- Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Municipal Universitar din București, a fost prezentat oficial miercuri de liderii PSD și PNL București drept candidat la Primaria București. „Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana astazi nu am avut cariera politica, dar PSD si PNL…

- Dupa ce au bajbait luni la rand in stabilirea candidatului comun la Primaria Capitalei, acum, cand pare ca l-au gasit, liderii PSD și PNL pun la cale strategia de campanie a acestuia. Și cum ezitarile au generat reacții acide din partea unor lideri ai ambelor formațiuni, pentru a inchide orice discuții…

- Principalii suspecți in cazul crimei de la Padina au depus o plangere penala impotriva barbatului mort. Avocatul fraților Marin, principalii suspecți in cazul crimei de la Padina, susține ca cei trei au depus o plangere penala pe numele barbatului mort. Anunțul a fost facut chiar in ziua in care aceștia…

- Arestat preventiv, Cornel Dinicu a formulat o plangere penala in urma incendiului de la Ferma Dacilor. Avocatul lui sustine ca intre reprezentantii pensiunii de la Tohani si compania de electricitate a existat o corespondenta bogata, insa documentele au disparut in incendiu. „Domnul Dinicu a formulat…