Stiri pe aceeasi tema

- Scandal intre polițiștii care protesteaza, miercuri, la Cotroceni și dispozitivul de jandarmi. Aceștia i-au amendat pe colegii lor din MAI și i-au bagat intr-un țarc, ca sa nu mai ocupe strada și trotuarul. Polițiștii au ieșit in strada și ieri, și azi, nemulțumiți ca nu li se recalculeaza salariile.…

- Nu mai puțin de 573 de elevi și profesori au fost confirmați cu COVID-19 in doar patru zile de la deschiderea școlilor. Dupa ce ministrul educației i-a prezentat situația, președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca “situația este buna”. “Ne-am uitat la scolile…

- In timp ce, marți seara, președintele Klaus Iohannis clama meritocrația in sistemul de educație, intr-o declarație la Cotroceni, filialele PNL și-au imparțit, prin tragere la sorți, posturile din Guvern, inclusiv pe cel de secretar de stat in Ministerul Educației care ii va reveni Violetei Vijulie.…

- Dupa anunțul polițiștilor ca nu mai dau amenzi, ci doar avertismente in urma inghețarii salariilor, protestele au inceput sa curga in fața Palatului Victoria – personalul sanitar este nemulțumit de politica fiscala a guvernuli, iar acum se alatura și cartel ALFA, care reunește peste 600.000 de lucratori…

- George Simion și Claudiu Tarziu, liderii AUR care s-au prezentat la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier din partea alianței lor, dar și o propunere de ministru al Educației, au declarat, despre actuala coaliție de guvernare, ca “nu ii apuca 2024”. ”Partidele nu sunt legitime ca sa…

- George Simion și Claudiu Tarziu, liderii AUR care s-au prezentat la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier din partea alianței lor, dar și o propunere de ministru al Educației, au declarat, despre actuala coaliție de guvernare, ca “nu ii apuca 2024”. ”Partidele nu sunt legitime ca sa…

- Fiecare dintre cele cinci partide care au obținut au trecut pragul electoral vor merge, luni, in fața președintelui Klaus Iohannis cu cate o varianta de premier. Potrivit surselor Antena 3, PNL il va propune premier pe Florin Citu, USR-PLUS va merge cu varianta Dacian Ciolos, iar UDMR il va propune…

- Decorarea consilierei ministrului Marcel Vela de catre președintele Klaus Iohannis, fara ca aceasta sa se fi remarcat in vreun fel, a starnit un val de reacții de indignare. Mai ales ca singurul merit al acesteia este de a se ocupa de imaginea ministrului de interne. Bugetul.ro a aflat ca Gabriela Cenușa-Siia…