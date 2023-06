Doua firme de avocatura din Germania susțin ca clienții lor au suferit daune de durata pentru sanatate in urma vaccinului companiei BioNTech. Producatorul de produse farmaceutice cu sediul in Mainz se va confrunta luni cu prima sa audiere in fața instanței germane cu privire la pretențiile intr-un caz intentat in numele unui lucrator medical de […] The post Scandal: BioNTech se confrunta cu sute de cereri de despagubire pentru vaccinul Covid-19 first appeared on Ziarul National .