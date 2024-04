GlaxoSmithKline dă în judecată Pfizer şi BioNTech pentru tehnologia vaccinului Covid-19 GSK a spus in proces ca vaccinurile Comirnaty ale Pfizer si BioNTech incalca drepturile de brevet ale companiei asupra inovatiilor de vaccin ARNm dezvoltate ”cu mai mult de un deceniu inainte” de izbucnirea pandemiei de COVID-19. Un purtator de cuvant al Pfizer a declarat ca compania este ”increzatoare in pozitia noastra de proprietate intelectuala in jurul Comirnaty” si intentioneaza ”sa se apere in mod viguros” impotriva revendicarilor GSK. Un purtator de cuvant al BioNTech a refuzat sa comenteze plangerea. Un purtator de cuvant al GSK a spus ca compania crede ca brevetele sale ”au furnizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

