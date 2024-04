Stiri pe aceeasi tema

- Circa 7 milioane de doze de vaccin anti-COVID 19 au fost distruse sau urmeaza sa fie distruse in perioada urmatoare, afirma Alexandru Rafila , care precizeaza ca circa 3 milioane de doze mai sunt in depozite. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta, luni seara, ca circa 7 milioane de doze de vaccin…

- Procurori europeni investigheaza acuzațiile de infracțiuni in legatura cu negocierile privind vaccinurile dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer, potrivit unui purtator de cuvant al Parchetului din Liege, scrie Politico. Anchetatorii de la Parchetul…

- Laboratorul german BioNTech, care a dezvoltat unul dintre vaccinurile inovatoare impotriva COVID-19, a precizat recent ca isi propune comercializarea unui prim medicament impotriva cancerului in 2026, in principal gratie tehnologiei ARN mesager (ARNm), informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Compania…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, 14 februarie, ca oamenii de știința ruși sunt aproape de a dezvolta vaccinuri impotriva cancerului care ar putea fi disponibile in curand pentru pacienți, informeaza Reuters.Putin a spus, intr-o declarație televizata, ca "am ajuns foarte aproape de…