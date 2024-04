Stiri pe aceeasi tema

- Trupa moldoveneasca de funky-fusion-rock Cuibul lanseaza piesa „POMODOR” și videoclipul muzical al acesteia din cadrul filmarilor concertelor recente. O roșie apetisanta trebuie sa fie densa și rezistenta pe exterior și carnoasa, nițel moale și foarte suculenta pe interior. Roșia cu o felie de branza…

- Misha Miller a ținut un concert in timpul unui zbor recent de la București la Timișoara. Alaturi de echipa ei, artista le-a cantat pasagerilor, care s-au aratat incantați de prestația ei la inalțime. Inca de la prima ora a dimineții, pasagerii unui zbor București-Timișoara au avut parte de muzica și…

- Voiam sa te aud… Ioana Ignat aduce din nou in atenția publicului piesa ,,Am vrut sa te sun”, de aceasta data alaturi de touch-ul magic al duoului DJ Project. In centrul piesei se afla nevoia acuta de a auzi vocea persoanei dragi, de a simți prezența sa chiar și la distanța. Piesa exprima in mod vibrant…

- Dupa anunțul ca Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintai deschide playlist-ul acestei colaborari. ,,Diferențe” este primul single pe care Satoshi il lanseaza alaturi de Global Records. Piesa ,,Diferențe” exploreaza…

- Imediat ce s-au scurs sarbatorile de iarna, artiștii scot la iveala noi lansari muzicale. Același lucru se intampla și in cadrul familiei muzicale #ELRaduProject. Denisa Simota, tanara artista de la Iași, lanseaza noua piesa, dar și videoclipul „Un om mai bun”. Single-ul este compus și produs de catre…

- Piesa muzicala “Romanca mea” ii aparține cantautorului Oleg Buzatu, originar din Republica Moldova. Incantat foarte mult de Romania, de frumusețea ei, de tradițiile și cultura, cantautorul a vrut sa slaveasca prin cantec pe cea mai importanta și speciala ființa-femeia romanca. El aduce ca omagiu aceasta…

- O știți deja, o iubiți, iar acum vine insoțita și de un videoclip cu o poveste romantica retro, in care protagoniști sunt Theo Rose și Andrei Ursu. ,,Noaptea ne fura iubiri” vine cu versuri sensibile, armonii imbatatoare și vocile armonioase ale celor doi artiști. Piesa face parte din noul EP semnat…

- Anul 2024 nu ar fi putut incepe mai bine decat cu un hit de la INNA. „Cheeky”, o captivanta combinație de ritmuri, compusa de Iraida, Sebastian Barac, Alex Cotoi, Marcel Botezan, INNA, cu versuri semnate de Iraida și INNA, și produsa de Marcel Botezan, Alex Cotoi și Sebastian Barac. Piesa imbina armonios…