Voiam sa te aud… Ioana Ignat aduce din nou in atenția publicului piesa ,,Am vrut sa te sun”, de aceasta data alaturi de touch-ul magic al duoului DJ Project. In centrul piesei se afla nevoia acuta de a auzi vocea persoanei dragi, de a simți prezența sa chiar și la distanța. Piesa exprima in mod vibrant dorința de a comunica și de a menține o conexiune emoționala puternica cu cel iubit, indiferent de obstacolele sau de distanța fizica. Colaborarea dintre Ioana Ignat și DJ Project da viața acestui sentiment prin sunetul și versurile lor, oferind ascultatorilor o experiența muzicala profunda și emoționanta.…