- Astazi, 12 decembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 19 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 34.066 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 32.551 de persoane au…

- Doar 63 de persoane au fost confirmate cu COVID-19, la Cluj, in ultimele 24 de ore. De asemenea, la secțiile de Terapie Intensiva au mai ramas doar 62 de pacienți in stare grava.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 2,04;In ultimele 24 de ore,…

- In unitațile sanitare de profil, din județul Brașov, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 500. Dintre acestea, 47 sunt internate la ATI. Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor furnizate astazi de Direcția de Sanatate Publica și Centrul Județean de Coordonare și Conducere…

- Romania a ajuns la 1.701.589 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 8.057 de noi imbolnaviri.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Cel mai…

- Tot mai multe persoane aleg sa se imunizeze in urma situației dramatice in care se afla Iașul din cauza ratei crescute de infectare. In doar 24 de ore, 3.567 de persoane s-au imunizat impotriva COVID-19, iar in urma cu o luna, media zilnica de vaccinare nu depașea 500 de doze Aproximativ 4.000 de persoane,…

- Peste 2.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost administrate in judetul Olt in ultimele 24 de ore, fiind atins astfel varful vaccinarilor in judet de la inceputul campaniei, a informat, vineri, Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt. In ultimele 24 de ore, au fost administrate in judetul Olt 2.049…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 11 decese ale unor pacienți care erau confirmați COVID-19, in județul Brașov. Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta…

- Astazi, 29 septembrie 2021, in județul Alba au fost raportate 161 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 23.045 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 20.717 de persoane au…