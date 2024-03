Stiri pe aceeasi tema

- Melodia „Mi Sangas Sen Vi”, interpretata de Sandro Machado, un artist brazilian care de cațiva ani s-a stabilit in Timișoara s-a calificat in finala concursului Eurovision din San Marino. Piesa este o balada emoționanta scrisa in limba esperanto și s-a clasat printre cele 16 finaliste in runda a doua…

- La doar cateva zile dupa concertul pe care l-a susținut in Timișoara, Dora Gaitanovici revine cu un recital – surpriza, care va avea loc joi, 7 martie, de la ora 18:00, in Piața Unirii. Dora Gaitanovici este un proiect muzical tanar, indrazneț și complex. Dupa un episod devenit viral la DWMT și participarea…

- Israelul ameninta ca se va retrage de la editia din acest an a concursului Eurovision daca organizatorii ii vor cere sa modifice versurile cantecului sau, "October Rain", care evoca atacul sangeros comis de Hamas in octombrie 2023, considerand ca acestea sunt prea politizate, informeaza AFP, relateaza…

- "Waterloo", un album de mare succes al grupului ABBA, va fi relansat alaturi de un box-set in editie limitata pentru a celebra cea de-a 50-a sa aniversare, informeaza joi DPA. Piesa care da titlul acestui LP este cantecul cu care formatia suedeza a castigat concursul Eurovision in 1974, organizat…

- Paulina deschide calea catre cel de-al treilea material discografic, “Te iubesc, te urasc”, și lanseaza prima melodie de pe viitorul album, pregatit pentru publicare in luna martie a acestui an. Piesa “Alcatraz”, compusa și produsa de catre Paulina, “este despre iubirea care se simte ca o inchisoare,…

- Artistul timișorean Dani Tobe a lansat recent melodia „Plugușoru”, piesa avand parte și de un videoclip filmat in centrul orașului Timișoara și realizat de Danny aka MC44. „Mi se spune Dani Tobe fiindca am fost toboșar. Am absolvit Liceul de Muzica Ion Vidu la secția percuție și fie ca bateam in orchestra…

- In Ajun de Boboteaza și in apropierea Craciunului pe rit vechi, in 5 ianuarie, pe scena instalata in Piața Operei din Timișoara a urcat una dintre marile vedete din spațiul ex-iugoslav. Cunoscuta solista Neda Ukraden a susținut un concert special, deschis de Pera Todorovici & Band, in fața a mii de…

- Membrii comitetului de organizare a selecției naționale a concursului Eurovision au admis, pe 26 decembrie, in etapa audițiilor live, 32 de piese si 29 de participanți care vor concursa in etapa naționala a concursului, pentru dreptul de a reprezenta Moldova la Eurovision 2024. Potrivit unui comunicat…