Stiri pe aceeasi tema

- Melodia „Mi Sangas Sen Vi”, interpretata de Sandro Machado, un artist brazilian care de cațiva ani s-a stabilit in Timișoara s-a calificat in semifinala concursului Eurovision din San Marino. Piesa este o balada emoționanta scrisa in limba esperanto și s-a clasat printre cele 16 finaliste in runda a…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Israelul ameninta ca se va retrage de la editia din acest an a concursului Eurovision daca organizatorii ii vor cere sa modifice versurile cantecului sau, "October Rain", care evoca atacul sangeros comis de Hamas in octombrie 2023, considerand ca acestea sunt prea politizate, informeaza AFP, relateaza…

- Sorana Cirstea (33 ani, 22 WTA) se simte fantastic la Dubai! Targovișteana a reușit, miercuri dupa-amiaza, calificare in sferturile de finala ale puternicului turneu asiatic. Dambovițeanca a acces in noua faza a concursului dupa ce a invins-o in optimi pe croata Donna Vekic (27 ani, 31 WTA), cu scorul…

- "Waterloo", un album de mare succes al grupului ABBA, va fi relansat alaturi de un box-set in editie limitata pentru a celebra cea de-a 50-a sa aniversare, informeaza joi DPA. Piesa care da titlul acestui LP este cantecul cu care formatia suedeza a castigat concursul Eurovision in 1974, organizat…

- “Shape of You” a lui Ed Sheeran nu mai este cea mai difuzata melodie! The Weeknd i-a luat fața și intra in istorie. Piesa “Blinding Lights” de la The Weeknd a devenit prima melodie din istorie care a depașit pragul de 4 miliarde de stream-uri pe Spotify, noteaza Euronews. Melodia din 2019 a depașit…

- Mult a fost, puțin a mai ramas pana cand telespectatorii vor afla ce cuplu a caștigat sezonul 8 de la Mireasa. Ediția de astazi este cu totul speciala pentru concurenți și pentru ca au dansat valsul mirilor. Imagini emoționante surprinse in finala de astazi.

- Cea de-a zecea ediție iUmor, Second Chance Top Finaliși All Seasons, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo o ultima serie de concurenti in lupta pentru marele premiu al sezonului.