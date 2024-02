Stiri pe aceeasi tema

- Israelul ameninta ca se va retrage de la editia din acest an a concursului Eurovision, daca organizatorii vor respinge versurile cintecului sau "October Rain", care evoca atacul singeros al Hamas, ca fiind prea politice. Eden Golan si cintecul ei "October Rain" au fost alesi de Israel pentru a participa…

- Organizatorii concursului Eurovision si-au reiterat joi decizia de a nu exclude Israelul din competitie, spre deosebire de ceea ce au facut in cazul Rusiei in urma invaziei din Ucraina, potrivit AFP, informeaza News.ro. Apelurile de interzicere a Israelului din concurs au venit din partea mai multor…

- Peste 1.400 de artisti finlandezi s-au alaturat muzicienilor islandezi pentru a cere ca Israelul sa fie exclus de la urmatoarea editie a concursului Eurovision, invocand "crimele de razboi" din Fasia Gaza, potrivit BFM TV, informeaza News.ro.Daca Israelul nu va fi exclus din competitia care va avea…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintiei SUA, Jake Sullivan, si ministrul israelian al afacerilor strategice, Ron Dermer, au discutat marti despre trecerea Israelului la "o faza diferita" a razboiului sau impotriva Hamas in Fasia Gaza.

- Numarul palestinienilor ucisi in Fasia Gaza a crescut la 20.057 de la inceputul razboiului, a anuntat vineri autoritatea sanitara controlata de Hamas in teritoriu, citata de agentia DPA. In ultimele doua zile, aproximativ 390 de persoane au fost ucise. Un total de 53.320 de persoane au fost ranite,…

- Procurorul Curtii Penale Internationale (CPI), Karim Khan, a promis duminica ca tribunalul isi va intensifica eforturile pentru investigarea posibilelor crime de razboi comise in conflictul dintre Israel si Hamas din Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Karim Khan a subliniat,…