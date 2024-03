Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a vorbit, intr-o ediție speciala, la Romania TV, despre comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Intrebat despre comasarea alegerilor, el a spus ca este o inșelatorie. „Pregatirea inceperii campaniei electorale s-a facut cu stangul. Nu-i permis sa comasezi, in interesul partidelor,…

- Salata de vinete este unul dintre cele mai apreciate preparate, pe care mulți il iubesc. Exista, insa, și persoane care il evita, pentru ca are multe calorii. Mihaela Bilic a dezvaluit un secret care ne va scapa de aceasta grija și ne va ajuta sa ne bucuram de acest deliciu, fara a mai consuma maioneza.…

- Ioana Ancuța Popoviciu, judecatoarea care a intrebat daca unul dintre tinerii morți la 2 Mai este in sala, a atras atenția asupra ei. Pe langa gafa colosala facuta in timpul procesului, aceasta s-a mai remarcat prin averea pe care o are. Cați bani s-ar afla in contul ei. Gafa monumentala facuta de Ioana…

- Primele imagini publice cu casa de lux a Vladuței Lupau. Cantareața de muzica populara s-a ferit sa faca publice cadre din locuința sa din Cluj-Napoca, din dorința de a se feri de situații neplacute. Ce detalii atrag atenția acum, dupa viralizarea fotografiilor. Cum iși gestioneaza Vladuța Lupau activitatea…

- Iluzia optica a weekendului. Cea mai tare provocare de pana acum este gata sa iți testeze rabdarea și aptitudinile. Vezi daca tu poți termina acest joc, carora doar cele mai inteligente persoane ii fac fața. Salveaza turma de oi de lupul care iși cauta prada. Timpul este limitat! Cel mai tare joc de…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, atrage atentia cu privire la faptul ca nivelul de consum al produselor culturale a scazut in Romania si afirma ca preocuparea ministerului este ca institutiile de cultura sa devina mai accesibile publicului larg, in special tinerilor. "Preocuparea principala a tuturor…

- Specialiștii in spiritualitate au dezvaluit ca semnificația zilei 11.01 este una foarte puternica. Afla, din randurile de mai jos, ce este bine sa faci in aceasta zi magica pentru a atrage norocul și banii. Care este semnificație zilei 11.01 Calendarul astrologic ne ofera primul mare eveniment al anului:…

- De Craciun și Revelion a devenit un lucru obișnuit in țara noastra ca oamenii sa-și ureze „Sarbatori fericite”. Se pare ca aceasta urare este total greșita, iar Dan Negru a vrut sa le atraga atenția tuturor romanilor. Ce se spune, de fapt, in aceasta perioada. Puțini știau acest lucru! De ce e gresita…