Noul Guvern pregateste ceva pentru clasa muncitoare: salariul minim de 1.000 de euro. „Este posibil pana la inceputul anului 2025", a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament pentru functia de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea. „Asa cum a spus si presedintele Marcel Ciolacu, salariul minim va fi de 500 de euro, in […]