Stiri pe aceeasi tema

- Lenna Horvath a trecut in aceste zile printr-o operație dificila, dar pe care și-a dorit-o de mult timp. Aceasta și-a facut o intervenție de micșorare a stomacului, iar vedeta a slabit deja 8 kilograme in doar patru zile. Ce regim alimentar are aceasta dupa operație.

- Fanii lui Alexandru Arșinel sunt ingrijorați pentru starea de sanatate a celebrului actor. Artistul a ajuns din nou pe patul de spital, iar cei care il iubesc așteapta vești mai bune despre acesta. Barbatul nu s-a simțit deloc bine cel puțin in ultima perioada, iar acum se afla iar pe mana medicilor.…

- Rapid e lider in Liga 1 dupa victoria obținuta sambata seara in duelul de tradiție cu FC Argeș, 2-1. Cu un stadion arhiplin inspate, alb-vișiniii au bifat al treilea succes consecutiv, piteștenii fiind „anesteziați” de „dubla” de efect a lui Sefer. Iata cinci momente notabile ale partidei din Giulești:…

- Lora a anunțat prin intermediul unor postari pe Instagram ca cele doua concerte pe care le avea in acest weekend le anuleaza. Cantareața, care chiar astazi, 23 iulie, implinește 40 de ani, se confrunta cu probleme de sanatate. „Dragilor, din motive medicale nu mai pot susține concertele programate in…

- Gina Pistol a atras atenția cu cele mai recente imagini postate la secțiunea Story, pe Instagram. A surprins-o in cateva fotografii pe Josephine, fiica ei și a lui Smiley care nu a implinit inca doi ani. Vedeta a surprins-o pe Josephine in gradina casei lor. Micuța e imbracata intr-un body verde, iar…

- Larisa Udila a fost nevoita sa apeleze de urgența la salvare, asta dupa ce a intampinat probleme foarte grave. Ea a povestit pe pagina sa de Instagram ca a facut un atac de panica și a simțit ca nu mai poate sa respire.

- Dana Rogoz, 36 de ani, iși face debutul anul acesta ca regizor și scenarist. Actrița a facut marele anunț pe Facebook, in fața sutelor sale de fani din mediul online. „Ieri a fost o zi foarte importanta pentru mine. Notez aici, sa nu uit, ca am avut ședința de producție pentru scurtmetrajul pe care…