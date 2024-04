Stiri pe aceeasi tema

- Consuela di Monaco trece prin momente dificile, dupa ce a aflat ca are mai multe probleme de sanatate. Vedeta locuiește peste hotare și este nevoita sa treaca prin aceste perioade grele de una singura. Marturisește ca starea sa nu este deloc buna, avand migrene in mod constant.

- Andreea Marin a vorbit despre momentele grele care au facut-o sa se apropie de credința. Vedeta nu și-a pierdut niciodata speranța, indiferent de situație. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Astrele ne spun care sunt cele doua zodii care vor trece prin momente grele in viitorul apropiat. Apar din ce in ce mai multe probleme și nu mai fac fața tuturor provocarilor. Au nevoie de o lunga pauza pentru a-și reveni. Momente grele pentru aceste zodii la inceputul lunii aprilie Ultima perioada…

- Andreea Marin este o susținatoare a femeilor și un exemplu demn de urmat de feminitate și eleganța. Vedeta le-a transmis tuturor femeilor din Romania un mesaj emoționant și a dezvaluit care este cel mai important marțișor pe care l-a primit pana acum!

- Andreea Marin locuiește intr-o superba vila din Pipera pe care și-a achiziționat-o dupa divorțul de Ștefan Banica jr. Fosta prezentatoare TV și-a amenajat casa dupa bunul plac și are o gradina, unde planteaza fructe și legume.Puțini sunt cei care știu ca Andreea Marin este pasionata de design interior.…

- Natalia Mateuț nu trece prin cea mai buna perioada, asta dupa ce astazi un suflet apropiat ei a murit. Vedeta spune ca era atașata de el și avea mare grija de fiecare data, așa cum s-a intamplat și in ultimii trei ani.

- O vedeta a decis sa renunțe la televiziune, dupa ani buni in care a activat in acest domeniu. S-a bucurat de mare celebritate și a devenit foarte indragita, dar a ales sa se retraga. Motivul a fost unul bine intemeiat: banii. Cu ce se ocupa acum, dupa ce a plecat de la Kanal D. Demisie […] The post…

- Brigitte Pastrama a dezvaluit motivul pentru care a ales sa se mute in Dubai! Ce a determinat-o pe vedeta sa ia o astfel de decizie. Ce a marturisit bruneta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.