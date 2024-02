Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in luna octombrie a trecut prin clipe grele, pentru ca a pierdut sarcina, pentru Iasmina Halas a urmat o perioada extrem de grea. Vedeta a aflat ca mai are și alte probleme de sanatatea, ceea ce a facut-o sa traverseaze clipe dificile. Care e starea ei in momentul de fața și cine i-a fost alaturi.

- Laura Cosoi le-a aratat fanilor ei ce i-a oferit mama sa inainte ca aceasta sa se stinga din viața. Ligia Cosoi a lasat multa durere in urma ei, iar actrița trece prin momente foarte grele. Iata ce fotografie, dar și ce mesaj a publicat pe rețelele de socializare!

- Ramona Olaru, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani, și-a deschis sufletul in cadrul podcastului lui Jorge. Vedeta a explicat ca a trecut prin momente dificile in viața personala. Cu toate acestea, ea nu se simte ghinionista, ba din contra, știe ca fiecare experiența nefasta are rolul ei. Ramona…

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Natalia Mateuț. Co-prezentatoarea de la Xtra Night Show implinește 33 de ani pe 17 decembrie, moment in care și-a dorit sa fie alaturi de familie și persoanele apropiate. Ce dorința are vedeta.

- Actorul Ryan Reynolds, care deține echipa Wrexham FC, a facut un gest minunat pentru un jucator al galezilor. Vedeta de la Hollywood, care a cumparat ehipa in 2020, impreuna cu Rob McElhenney, cu scopul de a promova din liga a 5-a in Premier League, și-a ajutat unul dintre colegi, care trecea prin…

- Cristina Cioran a vorbit despre compromisurile pe care le-a facut in timpul carierei. Fosta prezentatoare a recunoscut ca nu a fot nevoie sa renunțe la ceva pentru a ajunge cat mai sus pe plan profesional, insa, in ceea ce privește viața personala, a fost nevoita sa faca anumite sacrificii.

- Theo Rose a facut un anunț important pentru toți fanii ei. Vedeta a dezvaluit in aceasta dimineața ca trece prin momente grele, despre care a vrut sa le vorbeasca și oamenilor care o iubesc. Artista nu a mai rezistat și a spus tuturor cu ce stari se confrunta. Theo Rose se confrunta cu burnout Theo…

- Eduard Sanda și Cleopatra Stratan au fost primii concurenți eliminați de la America Express. Cei doi au parasit mega competiția, de unde s-au intors cu amintiri demne de scenariul unui film. Iata care au fost cele mai grele momente din aventura lui și ce nu s-a difuzat la televizor!