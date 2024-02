Stiri pe aceeasi tema

- Adda le raspunde, in cadrului unei postari facute pe pagina ei de Instagram, celor ce ii critica casnicia cu soțul ei, Catalin Rizea. Vedeta este foc și para pe reacțiile celor din mediul online și spune lucrurilor pe nume. Iata ce a deranjat-o pe artista, de aceasta data!

- Andreea Balan și Victor Cornea formeaza un cuplu de mult timp. La inceput, multa lume nu a privit cu ochi buni relația lor, insa cei doi și-au continuat povestea de dragoste. Recent, artista a fost criticata asupra de o internauta. Andreea Balan, replica dura dupa ce a fost criticata Andreea Balan ține…

- Oana Zavoranu continua și in 2024 cu mesajele acide, pe rețelele de socializare. De data aceasta, vedeta a rabufnit pe Instagram la adresa dușmanilor ei, spune ca aceștia „se preocupa mai mult de mine decat de ei”. De-a lungul anilor, Oana Zavoranu a facut multe acuze in spațiul public, a avut scandaluri…

- Roxana Nemeș, in varsta de 34 de ani, s-a intors in Republica Dominicana, la Survivr All Stars, dupa ce a mai participat in urma cu trei ani. Inainte de plecare, alaturi de alte vedete de la noi, Roxana a profitat din plin de timpul petrecut impeuna cu soțul ei de sarbatori.Roxana Nemeș, in varsta de…

- Iulia Albu și iubitul ei, Mike, au parasit competiția Insula Iubirii inainte de etapa semifinala. Vedeta a fost criticata ca a avut o reacție aroganta, Iar criticul de moda a transmis un mesaj pe contul ei personal de Instagram. Iata ce a marturisit dupa ce a parasit emisiunea!

- Celebra realizatoare TV a aratat duminica o parte din spectaculoasa sa vila, in valoare de 50 de milioane de dolari, din Montecito. Vedeta TV, in varsta de 69 de ani, și-a etalat, de asemenea, silueta intr-un videoclip publicat pe Instagram.

- Oana Zavoranu a rabufnit la adresa proprietarului cladirii și susține ca a fost amenințata de aceasta ca ii va distruge cu toporul aparatele CT și RMM din clinica. Oana Zavoranu a scris pe contul ei personal de Instagram un mesaj acid prin care trage un semnal de alarma și spera sa se faca dreptate.

- Andreea Raicu are 46 de ani și nu are nicio reținere in a se afișa public fara pic de machiaj. Recent, aceasta a postat pe Instagram imagini care i-a surprins pe admiratori. In una dintre cele mai recente fotografii publicate pe contul sau de Instagram, Andreea Raicu apare, in pat, in capot de baie,…