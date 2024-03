Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Fața de perioada din calendar care continua sa aiba, in continuare, doua anotimpuri, primavara și iarna, chiar și in aceeași saptamana, un fenomen straniu iese in evidența și eclipseaza bucuria naturii care revine la viața. Este vorba despre dezmorțirea formațiunilor politice, care,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri in cadrul Congresului PPE ca PNL se afla intr-o coalitie care dovedeste ca politica nationala si europeana este o prioritate.”Trebuie sa invatam din lectiile trecutului si sa evitam o politica a urii si sa devenim constructivi. Oamenii nu mai doresc…

- Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, considera ca a fost judecata pe nedrept, dupa ce a participat la „Asia Express”. Artista a facut echipa cu sora ei, iar Estera a fost foarte afectata de comentariile negative.In sezonul 4 al emisiunii „Asia express”, Lidia Buble a facut echipa cu sora sa, Estera…

- "Eu vreau sa avem un candidat al Dreptei Unite si acesta este obiectivul nostru. Ar fi incorect in momentul acesta sa il anunt (...). Eu cred ca vom avea o solutie comuna pe care o vom gasi in interiorul Aliantei Dreapta Unita", a spus Drula la o televiziune de știri.Intrebat daca va intra in aceasta…

- Diana Munteanu și Claudiu Niculescu au format un cuplu, insa dupa șapte ani de casnicie, au decis sa mearga pe drumuri separate. Acum, vedeta dezvaluie in ce relatii este cu acesta. Diana Munteanu, in varsta de 45 de ani și antrenorul de fotbal, Claudiu Niculescu, au fost casatoriti timp de 7 ani, din…

- Ilona Brezoianu a fost, de curand, certata de fani pentru conținutul din mediul online. Oamenii de pe Instagram i-au atras atenția pentru ca nu ar fi scris corect la un moment dat și ca ar trebuie sa fie mai atenta la ce posteaza, caci este urmarita și de copii.

- Roxana Nemeș, in varsta de 34 de ani, s-a intors in Republica Dominicana, la Survivr All Stars, dupa ce a mai participat in urma cu trei ani. Inainte de plecare, alaturi de alte vedete de la noi, Roxana a profitat din plin de timpul petrecut impeuna cu soțul ei de sarbatori.Roxana Nemeș, in varsta de…