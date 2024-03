Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Nechifor a implinit 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste intr-un club de lux din Capitala. Alaturi i-a fost Adrian Cristea, tatal fetei sale și cel de care s-a despartit in urma cu 10 ani. Chiar daca au luat-o pe drumuri separate, cei doi au ramas in relații foarte bune de dragul Raniei.Denisa…

- What's Up a confirmat ca s-a casatorit in secret cu aleasa inimii sale, Micky, in urma cu cateva luni. Cantarețul și-a anunțat apropiații cu o seara inainte de eveniment.De mai bine de doi ani, What's Up este intr-o relație cu Micky, iar cei doi s-a casatorit in urma cu doar cateva luni. Artistul este…

- Familia și apropiații au insoțit-o pe Mioara Roman la ceremonia de adio. Oana Roman și-a pierdut mama la scurt timp inainte ca aceasta sa atinga varsta de 83 de ani. Plecarea Mioarei a adus adanca tristețe și durere in inimile celor care au avut ocazia sa o cunoasca. Oana Roman trece prin una dintre…

- Invitata in platoul Știrilor Antena Stars, Carmen Bruma a vorbit despre secretul unei siluete perfecte. Vedeta a spus care sunt pașii pe care ii urmeaza de ani buni și cum reușește sa se mențina intr-o forma de invidiat.

- Mirela Vaida reușește sa se imparta cu brio intre viața de familie și cariera, dar chiar și așa, recunoaște ca nu este deloc ușor. Pe langa emisiunea Acces Direct pe care o prezinta de luni pana vineri, mai are și alte proiecte in televiziune, dar și la teatru, unde este angajata de peste 15 ani.

- Iuliana Marciuc a facut declarații surprinzatoare despre viața sa amoroasa. Aceasta a trait o adevarata poveste de dragoste alaturi de Remus Posea, inainte de a fi cu Adrian Enache. Iuliana Marciuc, dezvaluiri despre viața amoroasa Iuliana Marciuc a fost casatorita cu Remus Posea timp de 10 ani. Cei…