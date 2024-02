Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru spune zilnic glume tari in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1. In aceasta dimineața, asistenta TV a spus o gluma despre viața ei. Vedeta a reușit sa le aduca zambetul pe buze colegilor ei de breasla.

- Ramona Olaru iubește din nou și a fost recent surprinsa alaturi de iubitul ei. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” este foarte fericita și liniștita alaturi de noul partener, care o susține in tot ceea ce face.CANCAN.ro a surprins-o recent pe Ramona Olaru alaturi de iubitul ei, in timp ce se…

- Ramona Olaru a povestit despre cum a ajuns sa lucreze cu Dani Oțil și Razvan Simion. Asistenta TV a dezvaluit ca nu a luat castingul de la prima incercare, ci a fost sunata ulterior pentru a aparea la televizor.

- Ramona Olaru, asistenta TV de la „Neatza cu Razvan și Dani”, a marturisit ca iubitul a pus-o sa iși dea demisia de la Antena 1, insa ea nici nu a vrut sa auda de așa ceva. Noul ei partener nu locuiește in Romania.De mai mulți ani, Ramona Olaru s-a alaturat echipei de la „Neatza cu Razvan și Dani” și…

- Invitata in cadrul podcast-ului lui Jorge, Ramona a dezvaluit prin ce probleme a trecut de-a lungul timpului, dar și ce amintiri neplacute au marcat-o definitiv. Iata ce a marturisit cu privire la proprietarul unui apartament in care a vrut sa stea in chirie.

- Ramona Olaru, asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani, și-a deschis sufletul in cadrul podcastului lui Jorge. Vedeta a explicat ca a trecut prin momente dificile in viața personala. Cu toate acestea, ea nu se simte ghinionista, ba din contra, știe ca fiecare experiența nefasta are rolul ei. Ramona…

- Una dintre cele mai cunoscute și apreciate asistente TV din Romania, Ramona Olaru nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Muza matinalilor de la Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1 a fost invitata, recent, in podcastul lui Jorge, unde a facut o serie de dezvaluiri incredibile. Printre altele,…

- Dani Oțil a urcat pe scena la Gala Premiilor TVmania 2023, unde a ținut un discurs destul de acid. Prezentatorul a facut o remarca neașteptata la adresa copiilor Andreei Esca.Dani Oțil a ținut un discurs total neașteptat pe scena, atunci cand a caștigat alaturi de colegii lui de la „Neatza cu Razvan…