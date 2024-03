Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru, asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani”, se bucura de un mare succes dupa ce a semnat contractul cu Antena 1. Puțini sunt cei care știu viața ei dinainte de a deveni celebra.Invitata recent la podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a povestit cum a fost copilaria ei. Vedeta de la Antena…

- Emisiunea Mireasa a unit destine și format familii, iar finaliștii sezoanelor trecute și-au impartașit poveștile de viața. In ediția din aceasta seara, Alina și Valentin au fost cei care i-au primit pe telespectatori in casa lor, in cea mai importanta perioada. Cei doi au devenit parinții unii baiețel…

- Cum au reacționat parinții lui Janni Alexandridis, atunci cand au aflat ca fiul lor va parasi afacerea familiei. Povestea incredibila de viața a caștigatorului sezonului 12 Chefi la Cuțite. Declarații exclusive!

- Nuți, celebra bona care ii sta alaturi de Anamaria Prodan de 23 de ani, i-a facut acesteia o surpriza de proportii, cand a aparut in cadrul unei emisiuni TV. Cele doua au dezvaluit detalii despre prietenia lor, iar impresara a recunoscut ca bona copiilor este umbra ei.Nuți este cea care ii este alaturi…

- Inca din copilarie, cand iși petrecea vacanțele la bunici, Paula Seling s-a atașat de pasarile și animalele din ograda, iar ulterior, la București, a decis sa aiba propriul animal de companie. Cu timpul, salvand patrupede de pe strada, artista a fost nevoita sa le gaseasca alte locuințe, intrucat nu…

- La cateva luni dupa ce a inceput Al Doilea Razboi Mondial, Livia Maiorescu, fiica marelui om de litere Titu Maiorescu, s-a refugiat din Lituania in Romania, alaturi de cele doua fiice și doua nepoate, ajungand in cele din urma la Campulung Muscel, acolo unde avea sa ramana pana la finalul vieții.

- Candva Crai de Dorobanți, acum un tata implicat! Nu doar noi spunem asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara noastra, Spynews.ro. Aceste fotografii cu Claudiu Patrașcu vorbesc de la sine! Iata cat de mult s-a schimbat viața afaceristului de cand a aparut…

- Pentru Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, anul acesta a fost unul foarte bun, atat personal cat și profesional. Artista are planuri mari pentru anul 2024 și recunoaște ca mulți vor fi surprinși de schimbarile din viața ei.Lidia a povestit, in cadrul unui interviu recent, ca se pregatește intens pentru…