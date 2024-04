Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan spune ca a reușit, intr-un final, sa iși invinga și cea mai mare frica intr-un moment in care viața a pus-o la incercare: moartea Ionelei Prodan. Despre acea perioada, impresara a povestit ca a fost, de departe, cea mai dificila, dar și in urma careia a avut de invațat o mulțime de lecții.

- Anamaria Prodan a dezvaluit cat de mulți bani cheltuie lunar pentru a locui in Statele Unite ale Americii. Vedeta deține o vila imensa in Las Vegas, iar eforturile financiare pe care le face nu sunt deloc mici. Iata de ce platește o factura la curent de peste 1.000 de dolari!

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril formeaza un cuplu de cateva luni, iar recent, cei doi au aparut pentru prima data in public, la un eveniment monden. Au vorbit fara retineri despre relația lor și despre cat le este de greu sa traiasca separat. Boxerul locuiește in continuare in America, lucru ce devine…

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril radiaza de fericire de cand sunt impreuna, iar cei doi se sprijina reciproc. Celebrul boxer i-a fost alaturi impresarei la evenimentele de lansare ale filmului in care ea joaca, iar in viitorul apropiat, va avea loc un meci important pentru Ronald Gavril, de la care,…

- Anamaria Prodan a trait mari emoții, de curand, asta pentru ca i-a cunoscut familia iubitului ei. Ronald Gavril a insoțit-o pe impresara la evenimentul de lansare al filmului in care vedeta joaca și au mers impreuna in Bacau, orașul natal al lui Ronald Gavril.

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt mai fericiți ca niciodata! Impresara radiaza alaturi de iubitul ei și profita de fiecare ocazie petrecuta cu el pentru a-i face o declarație de dragoste! La randul sau, Ronald Gavril ii demonstreaza Anamariei Prodan cat de romantic este!

- Anamaria Podan și Ronald Gavril au fost surprinși impreuna, in Romania. Pentru ca iși susține partenera in tot ceea ce aceasta face, sportivul de performanța nu putea sa lipseasca de la premiera filmului in care impresara joaca. Iata ce spune Ronald Gavril despre relația cu Anamaria Prodan!