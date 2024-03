Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura grea pentru Florin Salam, dupa ce a fost ridicat de acasa de polițiști! Celebrul manelist a fost reținut in arest pentru 24 de ore! Cunoscutul artist trece prin momente grele și este audiat in aceste clipe de oamenii legii.

- Olivia Munn a anunțat pe Instagram ca a fost diagnosticata cu cancer la san. Actrița in varsta de 43 de ani a scris intr-un mesaj adresat fanilor: "Sper ca impartașirea acestui lucru sa ii ajute pe alții sa gaseasca alinare, inspirație și sprijin in propria lor calatorie".

- Cu toții știm ca Regele Charles trece prin clipe grele de cand a aflat ca are cancer! Suveranul britanic i-a cerut unui preot de la Muntele Athos sa se roage pentru el, dupa ce a fost diagnosticat. Declarațiile parintelui Efrem Vatopedinu.

- Mika, fiul lui Vlad Huidu și al Giuliei Anghelescu a ajuns de urgența la spital din cauza unor dureri pe care nu le-a mai putut suporta. Ce se intampla cu micuțul, dar și ce au transmis parinții sai in mediul online.

- Instanța suprema stabilește, definitiv incepere judecarii fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, in dosarul de mare corupție in care este acuzat de DNA Timișoara ca a instigat subalterni la divulgarea unor subiecte de concurs.Un complet de judecata al ICCJ a respins, joi, definitiv,…

- Toata lumea il cunoaște pe solistul trupei Fly Project, insa puțini știu cine este soția lui. Tudor și Anamaria Ionescu formeaza un cuplu de 19 ani. Iata cine este frumoasa lui soție și cu ce se ocupa.

- Trei zodii din horoscop primesc vești proaste pentru sarbatorile de iarna. Ele vor avea parte de momente de coșmar in acest an și vor intra in 2024 cu stres și clipe grele. Oamenii din jurul lor le vor strica sarbatorile de iarna și vor fi nerabdatoare ca totul sa se termine.