O actriță celebră din X-Men și-a făcut masectomie totală, după ce a fost diagnosticată cu cancer Olivia Munn a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu cancer la san si a suferit o dubla mastectomie, multumindu-le medicilor ei si indemnandu-si fanii sa isi calculeze riscurile, informeaza News.ro. "Sunt norocoasa. L-am depistat cu suficient timp la dispozitie pentru a avea optiuni. Vreau acelasi lucru pentru orice femeie care ar putea fi nevoita sa se confrunte cu asta intr-o zi", a postat miercuri actrita in varsta de 43 de ani pe Instagram, alaturi de fotografii si un videoclip in care este tratata la spital. Cum a aflat ca are cancer Cum a aflat ca are cancer Munn a spus ca a facut un test genetic in februarie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

