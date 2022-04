Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu a emis o dispozitie privind exercitarea cu caracter temporar de catre Monica Cristina Caterinici a functiei publice de conducere vacanta de Director Executiv al Directiei de Turism si Coordonare a Institutiilor de Cultura Subordonate Dispozitia…

- Dupa ce un senator a acuzat Azomureș ca a preferat sa-și vanda gazele, in loc sa produca ingrașaminte pentru fermieri, deoarece era mult mai rentabil, conducerea Azomureș și-a informat salariații ca poarta discuții cu Ministerul Economiei pentru a primi un ajutor de 50 de milioane de euro care sa acopere…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna ianuarie 2022”, anunta APIA. Suma autorizata la plata in valoare…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut ieri doua mutari extrem de surprinzatoare la varful Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) care va genera o mulțime de controverse. Inca un polițist in conducerea Ministerului Agriculturii Secretarul general al MADR, Liviu Gabriel Bulgaru, garantat și…

- Peste 12 milioane euro ajung, incepand cu data de 28 februarie 2022, in conturile a 276 tineri fermieri beneficiari ai submasurii 6.1– Sprijin pentru Instalarea tinerilor Fermieri și a 223 fermieri care au accesat fonduri pentru dezvoltarea fermelor mici (submasura 6.3) din cadrul Programul Național…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, susține ca Romania are asigurate stocurile de alimente si cereale necesare consumului intern si nu exista probleme din punct de vedere al aprovizionarii magazinelor cu alimente. Declarația are loc in contextul in care din cauza blocarii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat luni ca a fost autorizata la plata suma totala de 7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de animale. „Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a fost autorizata…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca a fost autorizata la plata suma totala de 7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de animale. Suma se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…