Stiri pe aceeasi tema

- Crescatorii de porci si pasari pot depune cererile pentru acordarea subventiilor la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Cererile se pot depune pana pe 14 martie, inclusiv. Banii se vor acorda pana la 30 iunie si sunt asigurati de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii. Valoarea…

- ARAD. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca in perioada 29 ianuarie – 08 martie 2024 inclusiv, pot depune cereri de acordare a grantului direct pentru producatorii agricoli din sectorul vegetal.

- Dosarul a fost instrumentat de procurorul Sorin Constantinescu, fost sef al DNA Constanta. Sentinta definitiva in dosarul in care Bogdan Dumitru Dumitrascu, fostul director general adjunct al Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura APIA , a fost deferit justitiei de procurorii DNA Constanta…

- Un tun de 5 milioane de euro, la un pas sa fie aprobat de instituțiile statului. Printre beneficiari se numara nimeni altul decat fiul liderului PSD Paul Stanescu. Concret, doua firme cu care acesta are legaturi stranse au cerut subvenție pentru recoltarea stufului din Delta Dunarii. O premiera in agricultura,…

- Activitatea de plata a subvențiilor de catre Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), la nivel național, a fost reluata incepand cu data de 3 ianuarie, prima zi lucratoare in sistemul bugetar. Ținand cont de faptul ca se revine și la programul normal și in sistemul bancar, este posibil…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura prin Centrele Județene efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023 (trimestrul III/2023). Valoarea ajutorului de stat acordat sub forma de rambursare este de 261.468.298 lei și…

- Sub egida ”Echipa PNL Neamț se intarește”, George Lazar, președintele PNL Neamț , anunța ca un nemțean, membru PNL, a fost numit in foarte importanta funcție de director general al APIA. ”Domnul Lupu Ionut Costin, medic veterinar și președinte al Asociației Crescatorilor de Vaci Holstein din Romania,…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) reamintește ca termenul-limita de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare a investițiilor pe etape este 15 decembrie 2023, noteaza Noi.md. Cererile de solicitare a subvenției pentru investițiile pe etape, pot fi depuse de catre fermier…