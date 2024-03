Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice și juridice se pot inscrie de astazi in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus Persoanele fizice se pot adresa producatorilor validati, incepand de marti, in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice…

- Din ce in ce mai mulți romani nu sunt acoperiți de asigurarile de sanatate reglementate prin lege. Cu toate acestea, aceștia au dreptul la anumite servicii medicale. Serviciile medicale de care beneficiaza persoanele neasigurate. De ce e bine sa ai o asigurare Asigurarea la sanatate este extrem de importanta…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma a dat startul curațeniei de primavara in județul Ilfov. Inițiativa a fost susținuta de Consiliul Județean Ilfov, Primaria Snagov, Fundația Ilfov Impreuna și Asociația Creștem Romania Impreuna, iar rezultatele au fost remarcabile. Zeci de voluntari și parteneri locali…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a fost aprobat bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru 2024, care se ridica la peste 940 milioane lei, ceea ce constituie o suma record. Thuma spune ca cea mai mare parte a bugetului merge catre investiții, proiectele mari beneficiind…

- SUA au devenit cel mai mare producator mondial de petrol la sfarșitul anului trecut. Americanii nu doar ca au depașit Rusia, dar in prezent produc mai mult petrol decat orice alta țara din istorie. Acest record produce nemulțumiri in cadrul OPEC, care pierde controlul asupra prețului țițeiului. In…