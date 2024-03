Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a confirmat aducerea in țara azi a lui Catalin Cherecheș și a precizat in ce condiții va fi cazat la penitenciarul Rahova, unde va sta in carantina 21 de zile, așa cum au stat și alți deținuți. Nu sunt condiții precare de detenție, a subliniat Alina Gorghiu.

- ”Ultima corespondenta este cea legata de conditiile din penitenciare si legata de faptul ca hotararea definita a instantei din Romania este valabila, pentru ca dansul, prin echipa de avocati, a contestat atunci ultima hotarare. Procedura este in curs si sunt convinsa ca vom avea intr-un interval de…

- Alina Gorghiu , ministrul Justiției, a anunțat noi oportunitați pentru mediul de afaceri autohton prin utilizarea forței de munca din sistemul penitenciar. In cadrul unei conferințe de presa, Gorghiu a subliniat disponibilitatea imediata a aproximativ 7.000 de deținuți, pregatiți sa se angajeze in diverse…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, transmite un mesaj catre mediul de afaceri din Romania care se afla in cautarea de forta de munca, ea spunand ca in sistemul penitenciar exista „forta de munca disciplinata si ordonata”, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) asteapta solicitari pentru…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis recent catre Parlament un document din care reiese o realitate mai puțin cunoscuta despre numarul celor aflați in sistemul penitenciar din Romania. Unul din trei pușcariași este recidivist Conform informațiilor transmise la sfarșitul anului trecut de Administrația…