- „Primarul Catalin Cherecheș va ajunge cat de curand in Romania pentru a-și ispași pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru infracțiuni de corupție”. Este anunțul facut acum cateva minute de catre ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care a numit acest lucru „vestea buna a zilei”. „„Cherecheș va fi…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat oficial miercuri ca o instanta din Munchen a decis predarea fugarului Catalin Chereches si a dat asigurari ca acesta isi va ispasi cei cinci ani de pedeapsa intr-un penitenciar din Romania. „In aceasta dupa-amiaza, ni s-a comunicat oficial de catre justitia…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, face un apel catre agenții economici din Romania sa foloseasca forța de munca „disciplinata și ordonata” din sistemul penitenciar, ea spunand ca deținuții pot munci, de exemplu, in construcția de autostrazi, conform News.ro. Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, transmite un mesaj catre mediul de afaceri din Romania care se afla in cautarea de forta de munca, ea spunand ca in sistemul penitenciar exista „forta de munca disciplinata si ordonata”, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) asteapta solicitari pentru…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a anunțat o schimbare in ceea ce privește infractorii fugari. Noul proiect de lege prevede ca persoanele extradate in Romania sa-și plateasca singure cheltuielile de aducere in țara. „Avem in lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile…