- Razboi in Ucraina, ziua 98. SUA vor trimite Ucrainei sisteme HIMARS dotate cu rachete ce pot lovi ținte in interiorul teritoriului rus. Rusia va permite trecerea navelor ucrainene cu cereale prin Marea Neagra cu o condiție. Kremlinul e pregatit sa semneze

- Deși rușii s-au retras din imediata periferie a orașului Harkov, ei sunt inca suficient de aproape pentru a bombarda orașul, iar luptele grele continua in apropierea unui inel de sate din estul urbei pe care le-au abandonat recent, spun trupele și civilii ucraineni, potrivit The NY Times . In ultimele…

- Dupa ce armata rusa a lovit Odesa cu rachete, țintind un centru comercial și doua hoteluri, Oleksii Arestovici, consilierul președintelui Ucrainei, a declarat ca Moscova a inceput sa economiseasca rachetele de inalta precizie.Potrivit presei ucrainene, Arestovici, care este considerat un „ideolog militar”…

- Propaganda Kremlinului a atins cote greu de imaginat in ultima vreme, in situația in care Putin dar și regimul pe care il patroneaza par ca sunt tot mai deconectați de realitate – in ultimele zile, presa de stat din Rusia a inceput sa promoveze constant ideea ca Al Treilea Razboi Mondial este iminent…

- Razboi in Ucraina, ziua 51. Rusia a confirmat scufundarea crucișatorului "Moscova" (Moskva), avariat in urma exploziei muniției de la bord. Ucraina susține ca a lovit acest crucișator cu rachete, insa rușii spun ca exploziile de la bordul navei au fost a

- In urma negocierilor dintre Rusia și Ucraina, care au avut loc in Turcia, trupele rusești pareau ca se retrag din regiunea Kiev. Cu toate acestea, in aceasta dimineața la Kiev s-au auzit explozii multiple. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

