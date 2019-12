Romanii prefera escapadele de Craciun in locul sejururilor clasice cu continut exclusiv culinar

Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul turistului roman s-a schimbat in ultimii ani in privinta locurilor alese pentru petrecerea Sarbatorilor de Craciun, in conditiile in care tot mai des ies din sfera spatiului familial, preferand sejururi cu activitati dinamice si diverse, in detrimentul celor clasice cu continut exclusiv…

- Ziarul Unirea Ajutor pentru cumparaturile de Craciun: Monitorul Preturilor, platforma prin care romanii pot compara preturile alimentelor din marile magazine Ajutor pentru cumparaturile de Craciun: Monitorul Preturilor, platforma prin care romanii pot compara preturile alimentelor din marile magazine…

- Tradițional, la Sipoteni, pe 1 decembrie se da startul sarbatorilor de iarna. Și nici in acest an nu s-a facut o excepție. Asociația de Baștinași Junior, impreuna cu autoritațile publice locale au pregatit un frumos și captivant eveniment cu aceasta ocazie. Pe 1 decembrie au fost aprinse luminițile…

- V. S. Ploieștenii care au trecut ieri dimineața prin zona centrala a orașului lui Caragiale au putut admira, in plina zi, instalațiile pregatite pentru iluminarea festiva cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. Dupa proba de ieri, care a durat cateva zeci de minute, municipalitatea a anunțat ca duminica, 1…

- Dr. Bubble și Milkshake revin la Carei, la Teatrul Municipal și Centrul Cultural, cu un nou spectacol cu baloane de sapun. Vor face parte din Festivalul de Craciun organizat la Carei. Tematica noului spectacol este una actuala timpurilor traite și anume protecția mediului inconjurator, reciclarea,…

- Iarna ne aduce uneori multe kilograme in plus, un sistem imunitar slabit si odata cu venirea Sarbatorilor, tentatii de nerezistat. Este bine sa incepem din timp sa adoptam o alimentatie sanatoasa, pentru a ne intari organismul si pentru a-l pregati pentru mesele copioase de Craciun.…

- Bonami, magazinul online care comercializeaza produse din zona home & deco si mobilier, aniverseaza 3 ani de prezenta pe piata din Romania. Cu peste 1 milion de utilizatori inregistrati, compania a crescut local cu 60% in 2019. Pentru anul urmator, Bonami asteapta o cifra de afaceri de 10…

- ​PayU România estimeaza ca Black Friday își va continua trendul ascendent, iar ediția de anul acesta va aduce o creștere cu 25% a valorii tranzacțiilor online comparativ cu anul trecut, ajungând la peste 360 milioane de lei. În același timp, estimarile arata ca valoarea totala…