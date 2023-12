Românii dau porcul pe pui, varianta economică Dupa o scadere semnificativa a vanzarilor la produsele de origine animala, in acest an, de cateva zeci de procente chiar, estimarile privind sarbatorile sunt destul de rezervate in ceea ce privește carnea de porc, mai ales ca este de așteptat ca și prețurile sa se majoreze cu circa 10%, fața de luna noiembrie, cel puțin. Un lucru devine clar: romanii cumpara mai puțin, mai mult sa-și faca poftele și se orienteaza spre carnea de pui. Dragoș Frumosu, președintele Sindalimenta, spune ca pe fondul reducerii veniturilor, vanzarile de produse animale au cunoscut o scadere de pana la 35%, in acest an,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

